112-nieuws: chauffeurs weggestuurd • file door telekraan met lekke band

De brandweer had gisteravond de handen vol aan een katje dat in een boom was geklommen aan de Suurhoffstraat in Helmond. Het dier wilde niet meer naar beneden komen. Via een hoogwerker probeerde de brandweer het dier te vangen. Er moesten takken uit de boom worden gesnoeid voordat de brandweerlieden bij de kat konden komen.Eenmaal veilig op de grond, ging het katje er direct weer vandoor.