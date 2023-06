112-nieuws: fietser gewond na botsing • 200 meter bos in brand

16.13

In de nacht van vrijdag op zaterdag, rond kwart over twee, is in Budel een Jeep in brand gestoken. Op camerabeelden zou een lange, tengere jongeman te zien zijn die mogelijk iets te maken heeft met de brand, dat meldt de website Cranendonck24. De auto stond geparkeerd op de Van Egmondlaan.

De politie zoekt getuigen die rond kwart over twee deze persoon gezien hebben in de omgeving van de Van Egmondlaan en de Cranendoncklaan. De brandstichter zou richting Zorgcentrum Mariënburght gevlucht zijn, via een brandgang.