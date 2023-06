112-nieuws: fietser gewond na botsing • snelweg richting Antwerpen dicht

03.44

Een scooterrijder is afgelopen nacht met zijn scooter op een auto gebotst die geparkeerd was aan de Balfortstraat in Breda. Dit gebeurde rond kwart voor drie 's nachts. De scooterrijder liep bij de botsing een hoofdwond op en raakte even buiten bewustzijn. Een agent liet de scooterrijder, toen die weer bij kennis was, blazen. Die bleek onder invloed. Vervolgens is de bestuurder in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De huurscooter liep bij de botsing schade op aan de voorkant, de auto aan de achterkant. De eigenaar van de auto is door de politie ingelicht over de schade.