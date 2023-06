112-nieuws: scooterrijder botst op auto • auto crasht op afrit A59

03.46

Een Tilburgse automobilist (30) moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren op de Ringbaan Noord in Tilburg. Een agent zag hem daar in een gehuurde Duitse Audi RS6 met een snelheid van 105 kilometer per uur over de weg racen, waar een maximumsnelheid geldt van 50 kilometer per uur. De bestuurder kreeg een proces-verbaal. Wat later werd een 26-jarige Amsterdammer ook betrapt op te hard rijden. Bij hem werd een snelheid van 101 kilometer per uur vastgesteld, maar na correctie kwam die net iets lager uit. Daarom mocht deze bestuurder zijn rijbewijs net behouden.