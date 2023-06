89-jarige vrouw thuis overvallen: chauffeur hoeft tóch niet de cel in

Een 27-jarige man die in 2018 woningovervallers naar hun doelwit in Eindhoven bracht, is in hoger beroep vrijgesproken. Hij was wel de chauffeur van de daders, maar wist op dat moment niet dat zij een 89-jarige vrouw wilden beroven. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag besloten. Eerder legde de rechtbank hem een celstraf van 28 maanden op.

Het begon allemaal toen het 89-jarige slachtoffer in oktober 2018 haar hond ging uitlaten, maar haar sleutels binnen liet liggen. Ze belde een slotenmaker die haar slot verving. Ze moest daarvoor 900 euro betalen. Dat geld haalde ze uit een witte envelop. De sleutelmakers waren volgens het Openbaar Ministerie bekenden van een van de latere overvallers. Vingers afsnijden

Een dag later kreeg de vrouw ongewenst bezoek. Twee mannen met bivakmutsen stormden aan het begin van de avond haar flat aan de Reinaertlaan binnen. Ze haalden de woning overhoop. Ook dreigden ze met een mes. Ze riepen dat ze daarmee de vingers van de vrouw zouden afsnijden. Ook dreigden ze haar in brand te steken. De hoogbejaarde vrouw gaf daarop een geldbedrag van zo’n 12.000 euro af. Aanwijzingen

De rechtbank oordeelde in 2020 dat de chauffeur medeplichtig was aan de brute overval en veroordeelde hem tot een celstraf van 28 maanden. Daar zet het gerechtshof nu dus een streep doorheen. Er zijn volgens de rechters wel aanwijzingen dat hij bij de overval was betrokken. Maar dat bewijst volgens het Hof niet dat de man daadwerkelijk wist dat de daders een overval wilden plegen, op het moment dat hij ze vervoerde. De chauffeur heeft verklaard pas drie weken na de overval te hebben gehoord van de overval. Drie anderen

In totaal zouden naast de chauffeur drie anderen bij de overval zijn betrokken. Een van hen kreeg in 2020 een gevangenisstraf van 24 maanden. De andere twee zijn niet gevonden.