Weerblog: boom valt op de weg • tweede staartje vol buien in aantocht

19.16

Het valt vooralsnog mee met de stormschade in de provincie, meldt een meteoroloog van Weerplaza. "Er zijn weinig meldingen binnengekomen van schade. Wel is er zeer plaatselijk wat wateroverlast." Op dit moment is er nog een 'tweede staartje' met buien in aantocht vanuit België. "Dat trekt via Antwerpen onze provincie over. De ergste windstoten lijken inmiddels wel achter de rug."