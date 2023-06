112-nieuws: uitslaande woningbrand • aanrijding fietsster in Boekel

22.05

De man die gistermiddag om het leven kwam in een recreatieplas in Helmond was een 33-jarige man uit Algerije, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Dat maakte de politie gisteravond bekend. Een arts heeft vastgesteld dat de Algerijn door verdrinking om het leven gekomen is. De man was aan het zwemmen in recreatieplas Berkendonk aan de Raktweg toen hij in de problemen kwam. De man is al het vijfde slachtoffer dat om het leven komt in open water in een week tijd.

