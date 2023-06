112-nieuws: grote loods uitgebrand • kans op wateroverlast

04.00

Aan de Grote Dorshees in Beers is vannacht een grote loods uitgebrand. In de loods stond op dat moment een tractor. Omdat er ook hooibalen in de schuur lagen had de brandweer veel moeite om het vuur te blussen. Er waren dan ook meerdere korpsen aanwezig om te helpen met het blussen van de brand. Op foto's is te zien dat er koeien dichtbij de stal staan. De brandweer onderzoekt donderdagochtend nog hoe de brand is ontstaan.