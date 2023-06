VVD bestuurt in alle waterschappen mee, BBB maar in één

Wat in de provincie nog niet lukte, lukte in de drie Brabantse waterschappen wel. Alle waterschappen hebben na de verkiezingen een nieuwe coalitie. In Brabantse Delta en Aa en Maas waren ze er in mei en april al uit. Deze week presenteerde ook De Dommel haar zijn nieuwe bestuur, nadat begin deze maand de onderhandelingen waren afgerond.

Formateur Roel van Gurp (GroenLinks) bracht daar Water Natuurlijk, VVD, PvdA samen. Ook de zetels die gereserveerd zijn voor de landbouw en natuurterreinen gaan meebesturen. Hoewel BBB ook in de waterschappen zetels won, zit deze partij maar in één waterschap in de coalitie. Te weten in Brabantse Delta. In zoveel waterschappen zitten de verschillende partijen in de coalitie: VVD: 3 waterschappen

Gereserveerde zetels voor landbouw: 3x

Water Natuurlijk: 2x

PvdA: 2x

Gereserveerde zetels voor natuurterreinen: 2x

BBB: 1x

West-Brabant WaterBreed: 1x De komende vier jaar komt er veel op het bordje van de waterschappen. Bijvoorbeeld de stikstofcrisis en jaarlijkse droogte, maar ook de Kaderrichtlijn Water waaraan in 2027 voldaan moet worden vormen de uitgadingen voor de komende tijd. Hieronder kun je zien welke partijen in jouw waterschap een coalitie vormen:

