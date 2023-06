112-nieuws: 43-jarige man opgepakt voor inbraak • megafile op A16

16.46

De politie heeft donderdagavond twee vermoedelijke brandstichters kunnen aanhouden. Een oplettende getuige zag rond 23.00 uur hoe twee mannen vluchtten na een luide knal. Ze stond op haar oprit in Kaatsheuvel toen ze schrok en vuur zag in de Gasthuisstraat, vlakbij haar huis.

De twee mannen die wegrenden, sprongen een auto in en reden er vandoor. Ze noteerde het kenteken en alarmeerde de politie. Ondertussen werd duidelijk dat er in auto in brand was gestoken. Het vuur sloeg daarna over naar drie andere wagens. De brandweer heeft de handen vol gehad aan het blussen.

Met de hulp van getuigen zijn niet veel later de mannen opgespoord in Den Bosch. De verdachten, uit Helmond en 19 en 32 jaar oud, reden in de auto die was gezien en voldeden aan het signalement van getuigen.