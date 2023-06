112-nieuws: inbrekers betrapt in huis • rijstrook A2 dicht

03.16

Bewoners van een huis aan de Markt in Eersel zijn afgelopen nacht een aantal inbrekers tegen het lijf gelopen. Ze hoorden rond drie uur gerommel in het huis. In eerste instantie dachten ze dat het hun dochter was die ze hoorden, maar zij bleek op dat moment niet thuis.

Bewoners zijn naar beneden gegaan waarop de inbrekers zijn gevlucht. De buit lieten ze vervolgens achter op straat. De daders wisten te ontkomen, de politie heeft ter plekke onderzoek gedaan.