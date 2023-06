Steden krijgen ruim 56 miljoen euro voor nieuwe, groenere wijken

Den Bosch, TIlburg en Breda krijgen samen ruim 56 miljoen euro om te investeren in grootschalige woningbouwprojecten. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld is bedoeld voor de aanleg van aantrekkelijke wijken, bijvoorbeeld door te investeren in meer groen.

In totaal kunnen zeventien grote woningbouwlocaties in Nederland rekenen op ondersteuning vanuit de overheid. Dat komt neer op zo'n 475 miljoen euro voor zeker 240.000 nieuwe huizen. In Brabant gaat het om de volgende projecten: Breda: CrossMark - 't Zoet (27 miljoen euro)

Den Bosch: Spoorzone (19 miljoen euro)

Tilburg: Kenniskwartier (10 miljoen euro) Die bedragen zijn overigens niet genoeg om de hele projecten van te betalen. Per project betaalt de overheid maximaal de helft. Met het geld kunnen de gemeentes dus investeren in aantrekkelijkere wijken. Bijvoorbeeld door meer groen en pleinen aan te leggen. Maar het mag ook gebruikt worden om de nieuwe huizen te verduurzamen. 'Aandacht voor groen en water'

In Den Bosch is het nieuws met veel enthousiasme ontvangen. "Een flink bedrag", laat wethouder Mike van der Geld weten. "Het benadrukt dat we op de goede weg zijn in de Bossche Spoorzone." Ook wijst hij op het belang van een prettige leefomgeving. "Aan de ene kant gaat het om het bouwen van woningen, maar er moet ook voldoende aandacht zijn voor groen en water." Projecten voor bereikbaarheid

Eerder vandaag werd bekend dat er ook extra geld gaat naar de bereikbaarheid van de drie Brabantse wijken. Zo kan Breda rekenen op nog eens een kleine 50 miljoen euro, krijgt Den Bosch 36 miljoen en Tilburg 45 miljoen euro. LEES OOK: Plannen om A58, A2 en A67 te verbreden worden uitgesteld