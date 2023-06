Lift in flat voor de zoveelste keer kapot: 'Zijn het schijtbeu'

De lift van een flatgebouw aan de Lei in Veldhoven is zaterdag opnieuw kapot. Het is de vijfde keer in drie weken tijd. Volgens de woningcorporatie is het niet nodig om de lift te vervangen, maar de bewoners zijn het helemaal zat. In het gebouw van zes verdiepingen wonen veel mensen die afhankelijk zijn van de lift. "Woonbedrijf moet er nu echt iets aan gaan doen."

Het flatgebouw telt één lift en die is regelmatig kapot. Volgens bewoners was het dit afgelopen halfjaar iedere maand wel een keer raak. Deze zaterdag kunnen bewoners er plotseling weer geen gebruik meer van maken. En dat terwijl de lift nog geen drie dagen geleden is gerepareerd. "Vrijdag maakte de deur van de lift weer een raar, haperend geluid", vertelt bewoonster Joyce. Meerdere bewoners hoorde het rare geluid en maakten zich weer zorgen. "Het klonk echt niet goed", zegt Joyce. Die zorgen bleken al snel terecht te zijn. "Vandaag kwam ik terug met mijn boodschappen en toen deed de lift het niet meer. Hij bleef ergens tussen de vijfde en zesde verdieping hangen." In de flat wonen veel mensen die de lift echt nodig hebben. Nu hij weer niet werkt, zijn er bijvoorbeeld ouderen, mensen met kinderwagens en mensen met gezondheidsklachten die het gebouw niet meer uit kunnen komen. Joyce belde daarom meteen KONE, de monteur van de lift. "Hij zei tegen mij dat ze geen nieuwe storingen meer van ons aannemen, omdat de lift kapot blijft gaan. Ze hebben al een paar keer onderdelen vervangen, maar dat is niet genoeg. Ik moest de woningcorporatie van hem bellen", vertelt ze.

"Dit is een terugkerend probleem."

Via de spoedlijn kreeg ze iemand van Woonbedrijf aan de lijn. "Het zat me heel hoog. Ik heb een beetje geïrriteerd verteld wat er aan de hand was en kreeg toen alleen te horen dat ze het vervelend voor ons vonden. Dat horen we nu al zes maanden, daar hebben we niks aan", zegt Joyce boos. Uiteindelijk is er geregeld dat de monteur deze zaterdag nog langskomt om de lift te repareren. Maar voor de bewoners is dat niet genoeg. Ze kunnen er niet meer op vertrouwen dat de lift nog lang blijft werken. "We zijn het schijtbeu met Woonbedrijf. Dit is een terugkerend probleem. Ze moeten de lift vervangen, maar willen dat niet doen. Dat is heel frustrerend." De bewoners voelen zich niet gehoord door de woningcorporatie. Ze hopen daarom een keer in gesprek te kunnen gaan met Woonbedrijf. "We betalen ook gewoon maandelijks servicekosten. Ik vind dat ze ons op z'n minst tegemoet moeten komen door die eens te verminderen, maar dat willen ze ook niet doen."

"Een lift moet gewoon werken."