112-nieuws: busje belandt in de sloot • zwaargewonde bij steekpartij

09.58

Op de A2 bij Boxtel is vanochtend iemand aangehouden. Die zou een aanrijding met een of meerdere voertuigen hebben veroorzaakt, laat een politiewoordvoerster weten. Op het wegdek van Eindhoven richting Den Bosch waren flinke bandensporen te zien, die eindigden bij de vangrail. Zeker een auto is door een bergingsbedrijf meegenomen, zag een 112-correspondent. "Ook kwamen een ambulance en meerdere politieauto’s naar de plaats van het ongeluk."

Er wordt bloedonderzoek gedaan om erachter te komen of de aangehouden automobilist onder invloed was van alcohol of verdovende middelen. In het politiebureau in Boxtel vernielde de verdachte een ruit. Hij werd daarop ook aangehouden voor vernieling.