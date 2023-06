112-nieuws: camper brandt uit op camping • flink stuk berm vat vlam

04.43

Op camping De Paal aan de Paaldreef in Bergeijk is afgelopen nacht rond drie uur een camper in vlammen opgegaan. Mensen in de camper werden wakker van wat geknetter. Ze vermoedden direct brand en konden op tijd de camper verlaten. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de camper was niet te redden. Een hete gasfles werd veiliggesteld en gekoeld. Campers staan op deze camping op ruime afstand van elkaar, waardoor het vuur niet kon overslaan.