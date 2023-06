112-nieuws: man gered uit water • zoekactie naar kanoërs afgeschaald

01.06

Na een zoekactie hebben duikers van de brandweer gisteravond een 21-jarige man uit het water van de Zuiderplas in Den Bosch gehaald. De man, die verblijft in een azc in Schijndel, was met een andere man bij de Zuiderplas gaan zwemmen. De andere man sloeg alarm toen hij zijn kompaan niet meer zag bovenkomen. Na ruim een half uur zoeken, zagen duikers de man op de bodem van de Zuiderplas liggen. Hij is uit het water gehaald, gereanimeerd en in kritieke toestand naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.