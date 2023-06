112-nieuws: motorrijder vliegt van Harley • dode schietpartij was 34 jaar

14.00

De vrouw die gistermiddag zwaargewond raakte bij een steekpartij in een appartement aan de Trompstraat in Helmond is de 60-jarige bewoonster van het appartement. Voor de steekpartij is een 33-jarige verdachte aangehouden. Het gaat om een bewoner van het appartementencomplex, zo laat de politie vanmiddag weten. De verdachte werd in zijn huis aangehouden.

Volgens de politie hebben de man en vrouw al lange tijd ruzie met elkaar. Deze ruzie escaleerde gisteren en mondde uit in de steekpartij. Hierbij werd de 60-jarige vrouw in haar bovenlichaam gestoken. Ze ligt nog altijd in het ziekenhuis voor behandeling.

