Plaknachten zijn eindelijk voorbij, het wordt Hollands zomerweer

Het is even gedaan met het heel warme weer. Afgelopen nacht was dan ook voorlopige de laatste plaknacht. Zondag werd het bijna 32 graden in Brabant, maar maandag wordt het nog ‘maar’ een graad of 23 tot 24, met af en toe bewolking.

Het wordt Hollands zomerweer. De wind is gedraaid naar het westen en dat merk je als je buiten komt: het is een stuk frisser. En dat geldt ook voor komende nacht. Geen plaknacht meer, maar 12 tot 14 graden. Zondag was nog een van de warmste dagen van het jaar met ruim dertig graden. Maar deze week wordt 25 graden al lastig. Dinsdag wordt het dan zo’n 23 graden bij een matige westenwind. Donderdag kan het met 25 graden alweer wat warmer worden. Richting het weekend gaan er zelfs buien vallen en neemt de wind toe.