112-nieuws: auto gekanteld op A2 • problemen op het spoor rond Eindhoven

07.45

Een auto is vanochtend op de A2 bij Maarheeze gekanteld. Dit gebeurde bij een ongeluk waarbij nog twee auto's betrokken waren. Het ongeluk gebeurde rond half zeven in de richting van Maastricht naar Eindhoven. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Op de A2, in de richting Eindhoven, stond door het ongeluk een behoorlijke file. De linkerrijstrook was afgesloten. Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot een uur. Vanaf Nederweert in Limburg was het aansluiten in de file. Iets na half acht was de weg weer vrij en begon de vertraging af te nemen.