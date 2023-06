112-nieuws: brand in hooiopslag • stroomstoring in centrum van Eindhoven

14.00

Op de A67 bij Geldrop is een vrachtwagen door de vangrail in de middenberm geschoten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Bij knooppunt Leenderheide van Venlo in de richting Eindhoven is de weg dicht. Verkeer wordt via de op- en afrit geleid. In de richting Venlo is de linkerrijstrook dicht. In beide richtingen kan worden omgereden via Roermond, via de A73 en de A2.

