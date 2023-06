Bijna 800 koppels hoopten op een plekje in de bus van Jordy en Christel

De spanning was om te snijden in de uitzending van Graat en de Laat: honderden aanmeldingen waren er binnengekomen voor en een plekje in de bus mee richting Italië. En nu was het zaak om stoeltjes te vullen. Bijna niet te doen, voor ons duo.

Met bijna 800 koppels die zich hadden aangemeld was het voor Jordy en Christel niet te doen om mensen te kiezen. Daarom werd er netjes geloot. Een grote ton met telefoonnummers bepaalde uiteindelijk wie er een stoeltje in de bus kreeg in het weekend van 14 juli.

De spanning was er niet alleen bij Graat en de Laat maar ook zeker bij de luisteraar. Sommigen zaten met de telefoon in de hand te wachten op een belletje. Uiteindelijk was iedereen dolblij en klaar voor een unieke reis. Jordy en Christel deelde ook twee wildcards uit, en dat had nogal wat voeten in aarde. Of het goed kwam? Dat hoor je in de podcast.

Luister naar alle hoogtepunten van deze week in Het leukste van Graat en de Laat. Natuurlijk zijn Jordy en Christel zaterdagmiddag gewoon weer te horen op de radio, vanaf twaalf uur.