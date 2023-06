112-nieuws: brand in Obesitaskliniek • bestelbus gaat in vlammen op

02.30

Een bestelbus is afgelopen nacht volledig uitgebrand op een parkeerplaats in het centrum van Oss. De wagen stond in brand op een parkeerterrein tussen de Sint Sebastiaanstraat en de Sint Anthoniusstraat. In eerste instantie kreeg de brandweer melding dat er meerdere auto's in brand stonden, ze kwam daarom met twee blusvoertuigen en een waterwagen naar de brand.

Bij de brand kwam veel rook vrij en omwonenden stonden op straat om te zien wat er aan de hand was. De brandweer kon niet voorkomen dat de bestelbus volledig uitbrandde. Twee auto's die naast de bestelbus stonden, liepen ook schade op. Eigenaren van de wagens kwamen zelf op de brand af, een derde eigenaar is door de politie gebeld over de brand.

Hoe het komt dat de bestelbus in brand vloog, is niet bekend.