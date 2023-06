112-nieuws: A58 dicht na ongeval • hoogwerker vliegt in brand

08.35

De snelweg A58 is vanochtend van Tilburg naar Eindhoven dicht. Het ongeluk gebeurde tussen de knooppunten De Baars en Oirschot. Het verkeer kan omrijden via de A65/N65 en de A2. In tegengestelde richting staat en kijkersfile van 4 kilometer. Het verkeer wordt over de vluchtstraat. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.