112-nieuws: botsing na mislukte inhaalactie • bermbrand in Boxtel

12.30

In een huis in de Limburgstraat in Deurne is vanmiddag brand uitgebroken. Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen huis. Volgens de veiligheidsregio is de uitbreiding van de brand beperkt gebleven. De brand lijkt onder controle. In beide huizen was niemand aanwezig. Bij de brand werden drie tankautospuiten en een hoogwerker ingezet voor het bluswerk. Vermoedelijk is de brand ontstaan bij werkzaamheden aan het dak.