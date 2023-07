112-nieuws: aangehouden drugsdealers • ongeluk op A16

13.21

Een 47-jarige man is gisteren aangehouden vanwege een inbraak in een huis in het centrum van Bergen op Zoom. De bewoners van het huis schrokken zich een ongeluk toen ze de man donderdagochtend in hun huis zagen. Hij ging er met spullen via een raam vandoor. Op camerabeelden herkenden agenten de indringer. Hij is een bekende van de politie. Gistermiddag zagen agenten de man op straat lopen en hielden ze hem aan. Hij is vastgezet. De politie vermoedt dat de man via een open raam het huis was binnengekomen.