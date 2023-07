112-nieuws: auto Valkenswaard in vlammen op • brand in accuopslag Eindhoven

04.26

Een auto is afgelopen nacht uitgebrand in de Jeneverbeslaan in Valkenswaard. Het vuur werd rond kwart over drie 's nachts ontdekt. Toen de hulpdiensten aankwamen, stond de auto al in lichterlaaie. De brandweer uit Waalre heeft de auto geblust. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Volgens een 112-correspondent is de Jeneverbeslaan door de jaren heen vaker het toneel geweest van autobranden.