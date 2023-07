Christel de Laat wordt uitgedaagd voor het NK Brandweerslangen hangen

Hoelang kun jij aan een brandweerslang blijven hangen? Graat en de Laat wilden alles weten over het NK in Valkenswaard. Vorig jaar hing de winnaar bijna 3 minuten. De organisatie vroeg aan Christel of ze ook een poging wilde wagen, maar of ze daar op inging?

Verder belden Graat en de Laat met een pompstation. De benzine is sinds dit weekend een stukje duurder maar merken ze dat ook aan de pomp? En over twee weken zitten Jordy en Christel in Italië. Ze hadden nog twee plekken in de bus te vergeven en belden een gelukkige winnaar. Ook campingeigenaar Gianni is helemaal klaar voor de Brabantse invasie. Hij vertelde enthousiast over de voorbereidingen. Luister naar alle hoogtepunten van deze week in Het leukste van Graat en de Laat. Natuurlijk zijn Jordy en Christel zaterdagmiddag gewoon weer te horen op de radio, vanaf twaalf uur.