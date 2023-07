112-nieuws: cilinder bezorgt taxi lekke banden • aanrijding: man overleden

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

06.38 Vechtersbazen op de kermis De politie heeft signalen binnengekregen dat er onder jongeren een bericht rond gaat over een mogelijke vechtpartij op de kermis in Etten-Leur. De politie laat weten daarom extra alert te zijn. "We tolereren geen opstootjes en treden direct op tegen ordeverstorend gedrag!"

05.17 Voetganger overleden bij aanrijding Een voetganger is afgelopen nacht overleden op de A4 bij afslag 28 richting de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom. De man werd daar aangereden door een automobilist. Dit gebeurde rond kwart over vier 's nachts. Het slachtoffer kon niet meer gereanimeerd worden. De politie doet onderzoek. Het verkeer wordt de komende uren omgeleid, laat de politie weten.

04.54 Taxi met twee lekke banden Een taxi liep afgelopen nacht twee lekke banden op op de A59 van De Maaspoort richting knooppunt Empel. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat vermoedt dat een lachgascilinder op de rijbaan de oorzaak was. De taxi is naar een veilige locatie gebracht om geborgen te worden. Wachten op privacy instellingen...

01.59 Auto botst op muur op rotonde Eindhoven Een auto is afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt toen de bestuurder op de rotonde Berenkuil in Eindhoven tegen een muur botste. Hoe dit kon gebeuren, is niet duidelijk. Bij het ongeluk raakte iemand gewond, laat een weginspecteur van Rijkswaterstaat weten. Wachten op privacy instellingen...