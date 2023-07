112-nieuws: cilinder bezorgt taxi lekke banden • spullen op A58

10.03

De man die afgelopen nacht om het leven kwam bij een aanrijding op de A4 bij Bergen op Zoom is 51-jarige man uit Oudenbosch. Dat maakte de politie vanochtend bekend. Hoe de man op de weg terechtkwam, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De automobilist die hem aanreed, is een 57-jarige man uit Tholen. Hij was niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek. Hij is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en naar huis gebracht. Voor hem is Slachtofferhulp geregeld.

