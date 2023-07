Tropische temperaturen keren terug: 'Komend weekend weer 30 graden'

Voor wie de tropische temperaturen van juni mist, heeft weerman Johnny Willemsen van Weerplaza goed nieuws. "De laatste weersverwachtingen laten zien dat het volgend weekend weer 30 graden zal gaan worden."

Maar de eerstvolgende dagen houden we nog een afwisseling van zon en wolken. Ook deze zondag. "Het blijft daarbij droog en het wordt een graad of 22. Dat is best een aardige temperatuur. Daarbij staat wel een aanwezige westenwind. Dus wil je buiten in de tuin gaan zitten, dan is een plekje uit de wind wel fijn."

Maandag krijgen we hetzelfde weer. "Een mix van wolken en zon. Heel misschien een bui, maar ik denk dat het in Brabant maandag droog blijft. De noordelijke helft van Nederland krijgt de meeste buien maandag. De wind is ook dan weer aanwezig. De temperatuur is ongeveer vergelijkbaar."