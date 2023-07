112-nieuws: agenten gewond bij vechtpartij • vaatwasser in brand

19.07

Op de N279 bij Heeswijk-Dinther betrapte de verkeerspolitie vanmorgen een hardrijder. Agenten waren er overigens pas twee minuten aan het controleren toen de auto voorbij scheurde.

Er werd 155 kilometer per uur gemeten, waar maximaal tachtig is toegestaan. De bestuurder, een 28-jarige man uit Loosbroek, had geen rijbewijs. Die moest hij namelijk eerder dit jaar al inleveren na een snelheidsovertreding. En als dat nog niet alles was, testte de man ook nog positief bij een drugstest. Agenten hebben hem daarom aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar is zijn bloed afgenomen om de drugstest te bevestigen. Verder is er een melding gemaakt bij het CBR en krijgt hij een proces-verbaal.