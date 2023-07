112-nieuws: auto Rijen in vlammen op • A50 weer vrij

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vond hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

08.35 De A50 is weer vrij en de vertraging neemt af

08.15 Vertraging op A50 loopt op De vertraging op de A50 die wordt veroorzaakt door een vrachtwagen met een lekke band loopt op. Wil je via de A50 van Oss richting Eindhoven dan kom je in een enorme file terecht. Er is een rijstrook afgesloten. Verkeer richting Eindhoven krijgt het advies om te rijden via de A59 en de A2. LEES OOK: Monsterfile op A50: vrachtwagen strandt met lekke band



07.28 Kapotte vrachtwagen op A50 De rechter rijstrook van de A50 van Oss richting Eindhoven is sinds zeven uur vanochtend afgesloten vanwege een vrachtwagen met een lekke band bij Sint Oedenrode. De afsluiting leidde rond halfacht tot een tien kilometer lange file vanaf Veghel-Noord, goed voor drie kwartier vertraging. Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat de rijstrook pas rond halfnegen vanochtend kan worden vrijgegeven. Verkeer richting Eindhoven krijgt het advies tot die tijd via de A59 en de A2 te rijden. Wachten op privacy instellingen...

06.42 File op A17 Verkeer op de A17 van Roosendaal richting Dordrecht moet deze ochtend weer rekening houden met een flinke file door omrijdend verkeer vanwege de afgesloten Haringvlietbrug. De file - voor knooppunt Klaverpolder - was rond kwart over zeven 's ochtends zeven kilometer lang, goed voor een klein halfuur vertraging vanaf Zevenbergen.

05.21 Explosie bij huis in Eindhoven Bij een huis aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven vond rond vier uur afgelopen nacht een explosie plaats. Die veroorzaakte schade aan de voordeur. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt. LEES OOK: Explosie bij huis Eindhoven: 'De knal was tot midden in Geldrop te horen'