112-nieuws: fietsenraadsel in Odiliapeel • politieactie in regio Tilburg

13.30

De zware explosie bij een huis aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven vannacht is veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Dat heeft de politie zojuist laten weten. Door de explosie werd de ruit uit de voordeur van het getroffen huis geblazen.De explosie was rond vier uur. Er raakte niemand gewond.

Volgens de politie is op camerabeelden een man met gezichtsbedekking te zien die bij de voordeur staat en er vervolgens met de fiets vandoorgaat in de richting van de Piuslaan. De man droeg een donkerkleurige jas met capuchon, een donkerkleurige joggingbroek van het merk The North Face waarvan het logo op zijn linker bovenbeen zit en witte sneakers. Hij vertrok op een fiets met dubbele stang en een rekje aan de voorkant.