112-nieuws: grote politieactie in regio Tilburg • ongeluk op A2

Een 21-jarige man uit Breda is vannacht omgekomen bij een verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Markenbinnen (gemeente Alkmaar). De auto waarin hij zat, belandde na een aanrijding met een ander voertuig in het water. Een 21-jarige man uit Amersfoort die met de man uit Breda in de auto zat, raakte ernstig gewond. Naar een mogelijk derde slachtoffer wordt nog gezocht. De aanrijding gebeurde rond middernacht op de N246 in de buurt van Markenbinnen.