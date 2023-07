Grote politieactie gaande in de regio Tilburg, meerdere verdachten opgepakt

Bij een grote politieactie in Tilburg en Berkel-Enschot zijn maandagochtend meerdere aanhoudingen verricht. Rond half elf is de actie in het kader van een groot rechercheonderzoek nog aan de gang. Er zijn op meerdere plekken invallen gedaan, zo geeft een woordvoerder van de politie aan.

Of het om een drugsonderzoek gaat, wil de politie niet bevestigen. Later maandag volgt er meer informatie.

Een grote politieactie in de regio Tilburg.