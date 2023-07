Zo ziet de nieuwe trein eruit die nu ook door Brabant rijdt

Kilometers spoor schieten onder de nieuwste NS trein door. Vanaf maandag rijdt de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) tussen Eindhoven en Den Haag. De trein rijdt proefritten en stopt op de stations Breda, Tilburg en Eindhoven Centraal. Daar kun je gewoon instappen. Voor nu gaat het om één trein en als alles goed gaat komt daar later dit jaar nog een trein bij.

De trein is comfortabeler volgens de NS, zo geven reizigers hem gemiddeld een 8,3. Er zijn ook een boel andere verbeteringen. Er is bijvoorbeeld meer bagageruimte, meer beenruimte, zijn er grotere deuren met een gelijkvloerse instap en zowel eerste als tweede klas heeft USB-punten en stopcontacten. Ook rijdt de trein sneller dan de Intercity's nu: deze racet maar liefst met 200 kilometer per uur over het spoor.

De samenstelling van de trein bestaat in eerste instantie uit 10 rijtuigen en biedt 552 zitplaatsen. Na de zomer wordt dit uitgebreid naar 13 rijtuigen, goed voor 717 zitplaatsen. Ruim 300 machinisten zijn inmiddels klaar met hun opleiding voor deze trein.

Coradia model

Toch wordt er nog het nodige getest. "Een nieuwe trein is niet gelijk perfect, daarom testen we uitvoerig en brengt de fabrikant verbeteringen aan. Hierdoor bestaat de kans dat een trein naar de werkplaats moet voor onderzoek of een aanpassing", zegt een programma-manager.

De ICNG is gebaseerd op het Coradia model. Van dit treintype rijden al meer dan 2400 treinen in meerdere landen rond, waaronder Duitsland, Zweden, Frankrijk en Italië.