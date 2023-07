Dode in het water gevonden tijdens grote zoekactie naar vermiste man (93)

In het water van een plas in het Bomenpark in Heesch heeft de politie dinsdagochtend een dode gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om de man van 93 uit Heesch die sinds maandagmiddag vermist wordt.

Juist dinsdagochtend was een grote zoekactie gestart naar de vermiste man. Een woordvoerder van de politie liet weten dat de vermissing sinds maandagavond bij de politie bekend was. "We maken ons ernstige zorgen over de gezondheid van de man", zei hij. Veteranen Search Team

Agenten en vrijwilligers van het Veteranen Search Team zochten dinsdagochtend in de omgeving van het Bomenpark in Heesch naar de man. Tijdens die zoekactie werd in het water daar een lichaam gevonden. Rond tien uur moest het lichaam nog geborgen worden. Maandagavond werd vanuit de lucht met een politiehelikopter en op de grond met een politiehond ook al gezocht naar de man.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision