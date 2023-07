Verdachte sterfgevallen op de 15e verdieping: David Z. blijft langer vast

In het appartement van de 37-jarige David Z. in Tilburg-Noord overleden twee mensen onder verdachte omstandigheden. Zijn vrouw stierf in december 2020 en zijn nieuwe huisgenoot tien maanden later. De rechtbank in Breda bepaalde dinsdag in een tussentijdse zitting dat er genoeg aanwijzingen zijn om hem langer vast te houden. En dat is opmerkelijk omdat hij na de dood van zijn vrouw al na drie weken werd vrijgelaten en nog nooit vastzat voor de dood van zijn nieuwe huisgenoot. Pas in april van dit jaar werd hij alsnog opgepakt.

De officier van justitie schetste dinsdag een beeld van David Z. die zijn vrouw (33) én zijn huisgenoot (36) vernederde en sloeg. De drank vloeide rijkelijk in de flat van de Pool, zo bleek. Davids vrouw was volgens de officier ‘alcoholverslaafd’ en zijn latere huisgenoot was ‘straalbezopen die avond’.

Twee kinderen

Zijn vrouw, met wie hij twee kinderen had, overleed in december 2020. Zijn huisgenoot, die hij nodig had om de huur te betalen na het overlijden van zijn vrouw, volgde in oktober 2021. David woonde met hen op de vijftiende verdieping van de Mozartflat aan de Mozartlaan in Tilburg. Beide keren was David de enige aanwezige in het appartement.

David Z. zat na de dood van zijn vrouw al eens drie weken in de cel, maar werd weer vrijgelaten. Justitie bleef er echter altijd van overtuigd dat Z. iets met haar dood te maken heeft. Na het overlijden van zijn huisgenoot was er nog meer twijfel. Uiteindelijk werd Z. in april van dit jaar aangehouden en blijft hij ook na deze tussentijdse zitting vastzitten.

Sporen van geweld

De advocaat van Z. bepleitte dat hij vrij moest worden gelaten, omdat uit de sectie van de pathologen zou blijken dat de vrouw en de huisgenoot niet zijn overleden door toedoen van Z. Maar de rechtbank ging daar niet in mee.

De officier van justitie is ervan overtuigd dat Z. alles te maken heeft met de dood van zijn vrouw en zijn huisgenoot. Er zijn flink wat sporen van geweld bij beide slachtoffers en uit niets zou blijken dat hij de twee op enige manier wilde helpen. Ook zou Z. liegen over zijn handelen en steeds met andere verklaringen komen.

De komende tijd wil het openbaar ministerie David Z. laten onderzoeken door verschillende deskundigen. Als dat rapport gereed is, kan de zaak inhoudelijk worden behandeld.

De volgende tussentijdse zitting is op 8 september.

