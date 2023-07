112-nieuws: boom valt op stroomhuisje • omgewaaide bomen in Wilbertoord

00.00

In een loods aan de Dodesteeg in het buitengebied van Wijk en Aalburg is gisteravond rond elf uur brand uitgebroken. In de loods stonden enkele landbouwmachines. Ook lag er een berg hooi. Over de oorzaak van de brand is niks bekend. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een stal met koeien.

Verschillende brandweerkorpsen rukten uit met meerdere tankautospuiten, een hoogwerker en het grootwatertransport om het vuur te bestrijden. Het brandende hooi werd naar buiten gereden om daar geblust te worden. Toen de brandweer de situatie onder controle had, is ze nog enige tijd beziggeweest met nablussen. Hoe groot de schade is, is niet duidelijk. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.