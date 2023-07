Ex van Gillis krijgt deels haar zin, Talpa schrapt haar uit lopend seizoen

Nicol Kremers zal niet meer te zien zijn in de rest van het lopende seizoen van Massa is Kassa. Wel blijft ze te zien in de eerdere reeksen van de realityshow rondom haar ex-vriend Peter Gillis. Kremers eiste onlangs dat ze uit alle afleveringen gehaald zou worden, maar is nu met Talpa en producent Concept Street tot een compromis gekomen.

Dat meldt het AD. Kremers heeft na het beëindigen van de relatie met Gillis in februari aangifte gedaan van een tiental gevallen van mishandeling en bedreiging. Eind augustus dient de eerste zaak tegen de realityster en vakantieparkeigenaar voor de rechtbank in Den Bosch. Gillis heeft inmiddels een nieuwe vriendin, die ook in de realityserie is te zien. Maar nog regelmatig komt Nicol voorbij in de serie en ook online zijn afleveringen met haar nog te zien. Volgens haar advocaten zou er negatief over haar gepraat worden. Talpa liet na de eis van Kremers al weten dat ze serieus naar de zaak zouden kijken. Nu lijkt er dus een middenweg te zijn gevonden. Zo speelt de ex van Gillis geen rol meer in de toekomstige uitzendingen, maar zijn ook de eerdere afleveringen van dit seizoen aangepast. Wat betreft de voorgaande seizoenen krijgt Kremers volgens het AD niet haar zin. Daarin blijft ze 'gewoon' te zien. LEES OOK: Ex van Peter Gillis wil alle afleveringen van Massa is Kassa offline halen