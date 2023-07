Zelfs met een liesbreuk wilde José (76) het liefste de 4Daagse lopen

Het Vierdaagse-virus is een bekende term voor wandelaars die ooit de Nijmeegse Vierdaagse hebben gelopen. José van den Broek (76) uit Veldhoven stak er meerdere familieleden mee aan. Dit jaar loopt ze voor de dertigste keer mee en staan ook drie kleinkinderen, haar dochter en schoonzoon aan de start.

"Vorig jaar zou mijn dertigste 4Daagse worden, maar een week ervoor werd ik opgenomen in het ziekenhuis vanwege een liesbreuk. Ik hoorde mijn arts nog voor de grap tegen de chirurg zeggen dat ze me maar stevig vast moesten binden, aangezien ik zo graag mee wilde wandelen. Ik heb het zoveel mogelijk op televisie gevolgd."

Als het over de 4Daagse gaat, komen de plak- en fotoboeken op tafel in haar appartement aan de rand van het centrum. José heeft in de loop der jaren veel bewaard over de bekendste wandeltocht van Nederland. In 1991 deed ze voor het eerst mee en ook nu, 32 jaar later, heeft ze er nog lang geen genoeg van.

2004 was voor de Veldhovense een bijzondere editie. "Mijn man was ongeneeslijk ziek en kreeg op de dinsdag van de 4Daagse een uitslag. Maar hij wilde per se dat ik zou lopen, omdat hij wist hoe belangrijk het voor me is. Ik heb de tocht uitgelopen, dat was na de finish heel erg emotioneel. Een paar maanden later overleed hij."

Ze liep in de loop der jaren samen met vriendinnen, maar wilde dat ook heel graag met haar kleinkinderen doen. De oudste drie hadden er weinig mee. Maar toen kleindochter Eva 12 werd, besloot ze om wel mee te doen.

"In mijn hoofd was 30 kilometer helemaal niet heftig. Ik vond het in de praktijk ook meevallen en liep best makkelijk mee", zegt Eva. "Het was zo leuk dat ik me de daaropvolgende jaren weer heb ingeschreven."

Ook tijdens de coronajaren trokken Eva en haar oma de wandelschoenen aan. Ze liepen een alternatieve route van Eindhoven naar Nijmegen, inclusief overnachtingen. Eva: "We hebben hele dagen samen gelopen. Dat was erg gezellig. Alleen lijken de afstanden in het centrum van Nijmegen veel groter als er geen duizenden mensen langs de kant van de weg staan."