112-nieuws: brand bij afvalverwerker • mishandeling met honkbalknuppel

08.55

Er woedt brand bij afvalverwerker Van Happen aan de Weijerbeemd in Eindhoven. De brand woedt binnen in het bedrijf in een berg ijzer, zo meldt de brandweer. De brandweer is volgens een woordvoerder met twee spuitwagens aanwezig om het vuur te bestrijden. Eén is binnen bezig en de ander buiten om het materiaal dat naar buiten wordt gebracht te blussen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een dompelbak.

De rook die vrijkomt bij de brand trekt naar de A2 en het spoor, geeft de brandweer aan. ProRail is hiervan op de hoogte gesteld, maar treinen rijden nog gewoon.