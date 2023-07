112-nieuws: aangereden roofvogel op N279 • auto botst op verkeerspaal

04.53

Op de kruising van de Laverdonk met de Kanaaldijk-Noord in Heeswijk-Dinther ging afgelopen nacht een auto in vlammen op. Rond kwart voor een 's nachts werd de brandweer gebeld. Toen die aankwam, stond de auto al in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar van de auto bleef nagenoeg niets over.

Terwijl de auto uitbrandde, was de eigenaar van de auto nergens te bekennen. Opmerkelijk, aangezien de auto midden op de weg stond. Pas toen de politie de eigenaar belde, kwam die naar de Kanaaldijk-Noord. Hij wist naar eigen zeggen niet wie er in de auto gereden had. De sleutels zouden volgens hem in auto hebben gelegen. "De politie onderzoekt het bijzondere verhaal van de eigenaar, maar denkt er het zijne van", laat een 112-correspondent weten. De uitgebrande auto is meegenomen door een bergingsbedrijf.