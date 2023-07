Nu al de warmste dag van dit jaar en het wordt nog warmer

Het is deze zaterdag de warmste dag van dit jaar tot nu toe in Brabant. In Eindhoven werd rond half twee een temperatuur van 33,5 graden gemeten. Daarmee was het ook de warmste plek in Nederland. Tot nu toe was de hoogst gemeten temperatuur van dit jaar 32,3 graden. Die temperatuur werd gemeten in onder meer Gilze-Rijen.

De hitte duurt deze keer wel korter dan een paar weken geleden. "Het is echt voor dit weekend weggelegd. Ook zondag hebben we nog met hoge temperaturen van zo'n 30 graden te maken, maar dan is de luchtvochtigheid een stuk hoger. Dan hebben we echt van dat klamme, broeierige zomerweer. Dan voel je al aan dat er een onweersbui aan zou kunnen komen."

Zondagochtend maakt met name West-Brabant kans op een paar regen- of onweersbuien. "In de middag lijken die buien een beetje in een stroomversnelling te komen. Die kunnen dan ook wat zwaarder uitpakken. Met hagel, onweer, windstoten... de hele bingokaart, zo'n beetje. Maar het is een beetje de vraag of die buien in de ochtend die buiten in de middag niet in de weg gaan zitten. Dat hangt allemaal heel nauw samen. We moeten in de gaten houden hoe die situatie zich zal ontwikkelen. Maar de signalen voor onweer zijn vrij stellig."

Het KNMI heeft voor zaterdag (16.00-20.00 uur) en zondag (14.00-17.00 uur) weercode geel afgekondigd voor Brabant. Daarmee waarschuwt het weerinstituut voor mogelijke onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten.