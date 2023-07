112-nieuws: arrestatieteam in actie in Breda • 2 gewonden bij steekpartij

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

05.25 Brand verwoest kringloopwinkel in Veldhoven In een kringloopwinkel aan De Run in Veldhoven woedt een uitslaande brand. Die werd door de brandweer zelf ontdekt, toen die terugkwam van een andere melding. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Een brandweerman raakte bevangen door de hitte tijdens het blussen. LEES OOK: Enorme brand op industrieterrein Veldhoven, NL Alert verstuurd De kringloopwinkel ging bij de brand in Veldhoven verloren (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

04.31 Arrestatieteam in actie in Breda De politie had afgelopen nacht urenlang werk in de Ahornstraat in Breda, na een dreiging met een vuurwapen. Een arrestatieteam kwam naar de Ahornstraat. De hele straat werd afgezet met politieauto's. Diverse agenten met beschermende vesten stonden op de uitkijk. De Ahornstraat in Breda werd afgezet met politieauto's (foto: Perry Roovers/SQ Vision).