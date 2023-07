112-nieuws: snelheidsbeperking genegeerd • geen treinen vanwege onderzoek

09.15

Het arrestatieteam dat afgelopen nacht urenlang actief was in de Ahornstraat in Breda heeft daar een 41-jarige man uit Tiel aangehouden. Die had zich daar na een vechtpartij verschanst in een huis, met een vuurwapen. Hij dreigde op de politie te schieten. Het vuurwapen en de munitie zijn gevonden en in beslag genomen.Dat maakte de politie vanochtend bekend.

