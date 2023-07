112-nieuws: gewonden bij botsing A58 • man in waterbassin van bedrijf

05.10

Een man is afgelopen nacht in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht nadat hij uit een waterbassin werd gehaald bij compostbedrijf Van Iersel aan de Bulk in Ravenstein. Medewerkers van een beveiligingsbedrijf zagen de man rond kwart over twee 's nachts daar over een hek klimmen en kwamen in actie. Diverse hulpdiensten werden opgeroepen en de drenkeling werd gereanimeerd. Waarom de man in het holst van de nacht op deze afgelegen locatie over het hek klom en het water inging, is niet duidelijk. De politie onderzoekt dit.