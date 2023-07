112-nieuws: auto op zijn kop na botsing • ongeluk op A50

22.45

De N69 tussen Valkenswaard en Bergeijk is maandagavond een tijdje afgesloten geweest nadat een auto via de houten vangrail was gelanceerd. De wagen sloeg daarna over de kop en schoof een meter of tachtig door.

De chauffeur is naar een ziekenhuis gebracht; een man die bij hem in de auto zat, is er vandoor gegaan met mogelijk een lekkende lachgascilinder.

