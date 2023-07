112-nieuws: schuur door brand verwoest • auto op zijn kop na botsing

11.30

Aan de Loeffstraat in Eindhoven staat een schuur in brand. Voordat de brandweer er was, had de eigenaar al een bluspoging gedaan. Hierbij heeft hij wat rook ingeademd. Uit voorzorg wordt het slachtoffer nagekeken in de ambulance. Om kwart voor twaalf laat de brandweer weten de situatie onder controle te hebben. Van de schuur is niks over. Er zat asbest in het schuurtje. Hiervoor zijn de benodigde procedures in gang gezet.