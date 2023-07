112-nieuws: man (49) vermist in Eindhoven • onderzoek bij tankstation

02.23

Een fietser is afgelopen nacht zwaargewond geraakt na een val op de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. Het ging mis rond halfeen 's nachts. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

De politie gaat er vanuit dat er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken was. Vanwege de ernst van de situatie kwam naast de politie en een ambulance ook een traumahelikopter naar de plaats van het ongeluk. De man is naar het RadboudUMC in Nijmegen gebracht. De weg werd enige tijd afgesloten.